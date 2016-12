Handbal: RKDES E-jeugd kampioen

Kudelstaart - De jongens-E van handbalvereniging RKDES zijn afgelopen weekend winterkampioen geworden. Alle wedstrijden werden tot nu toe gewonnen en ook tegen VOS in Badhoevedorp was RKDES te sterk voor de tegenstander.

Sven scoorde in de eerste minuten van de wedstrijd direct een paar doelpunten, terwijl de verdediging met onder meer Mathijs en Ben prima werk leverde. Keeper Lucas kon mede daardoor veel mooie stops maken. Ondertussen scoorde Dasan, Martijn en invalster Lente ook een aantal doelpunten voor RKDES, zodat het verschil in de score steeds groter werd. Bij rust was het al 11-1 in Kudelstaarts voordeel. Dat stelde de coaches Annelies en Brigitta in staat om naar hartenlust te experimenteren met spelers op andere posities in het veld. Daarnaast konden de dingen die tijdens de trainingen van Arjo Versteeg en Aart Kolle zijn geleerd, ook goed worden geoefend.

Martijn stond de tweede helft op doel en deed dat prima, waardoor VOS na de pauze wederom maar één keer kon scoren. De aanval van RKDES had zelf ook wat meer moeite met het maken van doelpunten, maar toen de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd floot, stond er een mooie 13-2 overwinning op het scorebord en daarmee is RKDES winterkampioen geworden!

Na de kerstvakantie gaan de jongens in een hogere klasse spelen, om zo meer tegenstand te krijgen en op die manier nog beter te worden. Lijkt het je leuk om ook te komen handballen? Kom dan gerust een keer op woensdagmiddag meetrainen in de Proosdijhal. Je bent van harte welkom.