Jongens C FIQAS Nederlands kampioen!

Aalsmeer – Ze wisten het Jac. Stammes toernooi te winnen vorige week, de jongens C van FIQAS Aalsmeer. Lange tijd om te genieten van deze titel, hadden de handballers niet, want zaterdag 22 april wachtte de volgende finale.

De Nederlandse kampioenschappen zaalhandbal in de Sporthallen-Zuid in Amsterdam. De nummers 1 tot en met 4 van de eindrangschikking in de landelijke jeugddivisie hadden zich hiervoor gekwalificeerd. Zaalkampioen Targos/Bevo had nummer vier, Hellas, als tegenstander en Aalsmeer (nummer 2) moest het opnemen tegen Kras Volendam (nummer 3).

Targos/Bevo wist te winnen van Hellas en Aalsmeer versloeg Volendam. De finale ging tussen Bevo en Aalsmeer. Wat spannend en wat een klasse wedstrijd, die gewonnen werd door, jawel: Aalsmeer! De jongens C van FIQAS zijn Nederlands kampioen geworden. Een topprestatie. Gefeliciteerd! De grote beker krijgt vast en zeker een opvallende plek in de prijzenkast van de handbalvereniging.

Zondag heren 1 tegen Volendam

En misschien worden de jongens C zondag 23 april groots in het zonnetje gezet. Om 15.00 uur begint namelijk in de Bloemhof de kruisfinale tussen de heren 1 van FIQAS tegen Kras Volendam. Publiek is uiteraard van harte welkom. Kom Aalsmeer aanmoedigen! Volgende week zaterdag 29 april gaan de heren 1 van FIQAS vervolgens op bezoek bij Volendam. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur en hiervoor zijn toegangskaarten verkrijgbaar via petrarooyakkershvaalsmeer@kpnmail.nl.

Foto: FIQAS Aalsmeer