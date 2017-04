Handbal: FIQAS wint van Volendam!

Aalsmeer – Een bloedstollende handbalwedstrijd kregen de vele bezoekers aan de Bloemhof afgelopen zondag 23 april te zien. Heren 1 van FIQAS Aalsmeer speelde de kruisfinale in de nacompetitie tegen Kras Volendam. De twee ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd, de stand ging continu gelijk op. Dan stond Aalsmeer voor, dan wist Kras Volendam de winst te pakken. Maar de eindstand is natuurlijk het belangrijkste en deze is in het voordeel van Aalsmeer. FIQAS pakte met 23-21 de overwinning!

Volgende week is de tweede kruisfinale om de landstitel. FIQAS Aalsmeer gaat op zaterdag 29 april op bezoek bij Kras Volendam. Voor supporters en leden van de handbalvereniging zijn 200 kaarten gereserveerd. Deze kaarten kunnen alleen worden besteld bij Petra Rooyakkers via petrarooyakkershvaalsmeer@kpnmail.nl. Natuurlijk hopen de heren van FIQAS op veel aanmoediging uit Aalsmeer. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl