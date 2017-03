Handbal: FIQAS wint van OCI Lions

Aalsmeer – Heren 1 van FIQAS Aalsmeer heeft zondag 26 maart een prachtig staaltje handbal laten zien. Thuis in sporthal De Bloemhof werd koploper OCI Lions met 28-25 verslagen. Aalsmeer deelt nu samen met deze ploeg de koppositie in poule A van de kampioenscompetitie.

Aalsmeer keek in de eerste helft eerst tegen een achterstand van 4-7 aan, maar de heren wisten netjes terug te komen en bij rust was een gelijke stand van 14-14 bereikt. De tweede helft startte FIQAS voortvarend en de Aalsmeerse ploeg wist zelfs zeven punten voorsprong te boeken. OCI Lions herpakte zich en kwam terug. De achterstand werd terug gewerkt naar drie punten. Doch ook Aalsmeer bleef fanatiek en wist veel punten te scoren. De achterstand heeft OCI Lions niet meer om kunnen zetten in een uiteindelijk gelijkspel of winst. De overwinning was voor Aalsmeer: 28-25.

Verlies voor Dames 1

Dames 1 had zaterdagavond 25 maart in Kwintsheul minder geluk. De wedstrijd tegen de dames van Virto Quintus ging gelijk op, over en weer werd gescoord. De rust ging Aalsmeer in met slechts twee punten achterstand, 15-13. Alles was nog mogelijk en dus werd met honderd procent inzet gestart aan het tweede gedeelte van de wedstrijd. De dames van Quintus wisten de voorsprong te behouden, maar Aalsmeer bleef dichtbij. De eindfase verliep ietwat hectisch en niet in het voordeel van FIQAS. Virto Quintus wist verder uit te lopen in de score. Helaas konden de dames geen feestje vieren in de bus terug naar Aalsmeer. Eindstand: 35-27 voor Kwintsheul.

Voetbal kort

Om tijdens de koffiepauze ook nog even het voetbalweekend door te kunnen nemen, kort nieuws over de gespeelde wedstrijden van de eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Het Nederlandse elftal is de ‘pan ingehakt’ met 2-0 verlies waardoor de kans op deelname aan het WK Voetbal heel klein is geworden. Zo erg is het niet voor de ploegen uit Aalsmeer en Kudelstaart. Ze doen goed mee in het competities en de kansen liggen nog open om hoog te eindigen.

Toch een domper voor FC Aalsmeer zaterdag. De wedstrijd thuis aan de Beethovenlaan tegen Montfoort verliep aan Aalsmeer zijde rommelig. De spelers van Montfoort hadden het vizier wel op scherp en mochten juichend de bus in naar huis met 2-0 winst. De ploegen van FC Aalsmeer zondag en RKDES Kudelstaart speelden beide dit weekend uit. RKDES dat vorige week nog een monsterzege boekte, had aan Roodenburg een (te) sterke tegenstander. Helaas 1-0 verlies voor Kudelstaart. FC Aalsmeer zondag wist van MMO wel te winnen. Vrolijk weer naar huis met 2-1 winst op zak!

Foto: www.kicksfotos.nl. Handbalwedstrijd FIQAS Aalsmeer Heren 1.