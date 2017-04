Handbal: Verlies voor FIQAS in Volendam

Aalsmeer – Niet alleen heel veel handbalfans en diverse leden van het bestuur gingen zaterdagavond 29 april vol verwachting naar Volendam voor de handbalkraker FIQAS Aalsmeer tegen Kras Volendam. Ook de fotograaf van de Nieuwe Meerbode, Kick Spaargaren was erbij. Vorige week was in de ‘eigen’ sporthal De Bloemhof nipt gewonnen van Volendam met 23-21. Winst in deze eerste kruisfinale in de eredivisie, maar weet Aalsmeer ook de tweede wedstrijd, nu uit, te winnen?

Het antwoord: Nee, helaas niet. Het team uit Volendam was dit keer in eigen dorp de betere ploeg. Met de rust stond het 14-8 voor Volendam. De mannen van FIQAS hebben in de pauze misschien wel een donderpreek gekregen en natuurlijk opbouwende kritiek, want de tweede helft werd fors ingezet. Het mocht niet helemaal baten. Volendam dutte niet in, maar bleef scherp.

Met nog vijftien minuten te gaan was de stand 21-13. “Kom op FIQAS”, riepen de fans en wellicht was dit de reden dat nog even flink gas gegeven werd. Aalsmeer wist nog liefst acht maal te scoren, Volendam maar vijf keer. Toch was de winst voor Volendam. Eindstand: 26-21. Jammer. Aalsmeer met een nederlaag naar huis gestuurd. Een spannende ‘pot’ was wel. Menig supporter heeft, zeker het laatste kwartier, op het puntje van de stoel gezeten. Het kan nog, het kan nog, maar nee. Echt heel jammer.

B jongens Nederlands kampioen

Tot slot dan positief nieuws: De B jongens van FIQAS Aalsmeer zijn Nederlands kampioen geworden deze zaterdag 29 april. Toch nog een beetje feest bij de handbalvereniging. Jongens gefeliciteerd, top prestatie!

Foto: www.kicksfotos.nl