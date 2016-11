Handbal: Winst voor FIQAS Heren 1

Aalsmeer - Zondagmiddag traden de mannen van FIQAS Aalsmeer in de Bloemhof aan tegen Koorn/Quintus, de ploeg die op de laatste plaats stond in de BeNe League. Zelf stonden de Aalsmeerders maar één plaats hoger en daar wilden ze graag iets aan doen. De inzet was er dan ook vanaf minuut 1 en binnen vier minuten had Marco Verbeij al twee penalty’s gestopt en was er een 2-0 voorsprong. Die werd uitgebouwd naar 5-1 en een monsterscore leek in de maak. Dat pakte anders uit, want hoewel FIQAS Aalsmeer wel steeds de leiding hield, bracht Quintus de marge terug tot drie (8-5) en even later zelfs tot twee: 9-7. De ruststand was 13-9.Het was inmiddels duidelijk dat FIQAS wel bij de les moest blijven en dat deed de ploeg dan ook in de tweede helft. Eindstand 28-22 voor Aalsmeer. Aanstaande zaterdag 19 november wacht de mannen een uitwedstrijd bij een sterke tegenstander: het Belgische Initia Hasselt, dat afgelopen weekend van Lions won en tweede staat. Aanvang 20.15 uur in sporthal Alverberg. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zaterdag 26 november in De Bloemhof om 19.15 uur tegen KV Sasja.

Donderdag bekerwedstrijd

In de eerste ronde van het NHV bekertoernooi spelen de mannen van FIQAS Aalsmeer 3 donderdag 17 november thuis in de Bloemhof tegen Havas. De wedstrijd begint om 20.00 uur en de toegang (ook voor leden) is 2,50 euro.

Zondag: FIQAS 2 thuis

Op zondag 20 november komen de mannen van FIQAS Aalsmeer 2 in actie in de Bloemhof. De reserves, die dit seizoen uitkomen in de nationale eredivisie, treden om 15.00 uur aan tegen Handbal Venlo/Swift 2000, de nummer zeven in de eredivisie. FIQAS 2 staat zelf op de vierde plaats, dus het belooft spannend te worden!

