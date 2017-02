Handbal: FIQAS teams winnen

Aalsmeer – Een drietal spannende handbalwedstrijden afgelopen weekend. De heren 1 en dames 1 van FIQAS Aalsmeer moesten zaterdag 18 februari hun beste beentje (of armpje) voor zetten en zondag 19 februari was het de beurt aan de heren 2 om de eer van Aalsmeer te verdedigen.

De heren 1 gingen op bezoek bij Quintus in Kwintsheul. In het Westland wist Aalsmeer overtuigend te winnen met 18-28. Een heerlijke opsteker voor de ploeg, die in de BeNe League de strijd aan ging om de negende plaats. De eindranking gaat nu bekend gemaakt worden en hierin krijgen de heren van FIQAS te horen in welke nacompetitie poule ze terecht komen. De nacompetitie start op zaterdag 4 maart.

De dames 1 speelde zaterdag thuis in de Bloemhof tegen Gemini uit Zoetermeer, de nummer zes in de Eerste Divisie. Aalsmeer stond zevende, maar na de wedstrijd heeft een positie wisseling plaatsgevonden, want de dames van FIQAS wisten te winnen met liefst 31-23. Nu dus op plaats zes in de competitie!

De heren 2 nam het zondag 19 februari in de Bloemhof op tegen Haro uit Rotterdam. Het werd een super-spannende ‘pot’. De beide teams waren aan elkaar gewaagd. Maar, na deze laatste competitiewedstrijd in de eredivisie mocht Aalsmeer juichen: 30-26 winst.

Foto: www.kicksfotos.nl. Actiefoto Heren 2.