Handbal: FIQAS meiden A2 kampioen!

Aalsmeer – Op zondag 19 maart speelden de meiden A2 van FIQAS Aalsmeer tegen de A1 van Leidsche Rijn. De nummer 1 tegen de nummer 3. Bij winst zou het kampioenschap binnen zijn. De nummer 2 van de ranglijst, Wasmeer, had eerder op de dag namelijk gewonnen dus puntverlies betekende geen kampioenschap voor de meiden van Aalsmeer.

In een goed gevulde hal 2, met een hoop toeters, begonnen de meiden met enige zenuwen aan de wedstrijd. De eerste helft ging redelijk gelijk op en het leek nog spannend te worden. Er werd gerust bij een stand van 12-12.

De tweede helft gaf een heel ander beeld. De zenuwen leken weg en de doelpuntenmachine ging lopen. Met mooie breaks en goed verdedigen werd het verschil al snel gemaakt en liepen de FIQAS meiden uit naar een flinke voorsprong. Zo werd de wedstrijd goed uitgespeeld en was de eindstand 30-20 in het voordeel van de Aalsmeerse A2. Met 30 punten uit 16 wedstrijden en een doelsaldo van +197 was het kampioenschap binnen! De bloemen en medailles werden uitgereikt, foto’s gemaakt en was het feest in de Bloemhof. Meiden, top gedaan! De kampioenen willen bij deze alle ouders, familieleden en andere supporters voor de aanmoedigingen en support bedanken.