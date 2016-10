Handbal: FIQAS heeft mindere dag

Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hadden afgelopen zaterdagavond beslist hun (handbal)dag niet tegen het Belgische Merksem Handbal. Op papier zouden de ploegen elkaar niet veel ontlopen, dus werd er een spannende wedstrijd verwacht. Dat werd het niet echt, want de Aalsmeerse mannen keken al snel tegen een achterstand aan en waren de rest van de avond niet meer bij machte die om te zetten in een voorsprong.

Binnen twee minuten was het al 0-2 en na ruim tien minuten 3-7. De Belgische ploeg, met dit seizoen Robin Boomhouwer in de gelederen die uiteindelijk vijf keer zou scoren, zat beter in de wedstrijd, scoorde makkelijker en kon vertrouwen op een stevige dekking. Letterlijk en figuurlijk, want de verdedigers waren fysiek grote en sterke mannen.

Halverwege de eerste helft kwam FIQAS Aalsmeer iets beter in de wedstrijd. Via onder meer Remco van Dam en Wai Wong werd de achterstand verkleind (7-9). De ploeg kwam daarna ook nog in overtal, maar kon daar niet van profiteren: schoten gingen over of naast. De Belgen gingen, eenmaal weer compleet, wel verder met scoren en bouwden de voorsprong uit naar 7-13. In een snelle tegenaanval maakte Quinten Ouderland er nog wel 8-13 van en even later zorgde Samir Benghanem in een break voor 9-13. Twee minuten later had Merksem de marge alweer opgevoerd naar zes: 9-15. Topscorer Wong scoorde de 10-15, maar in dubbel overtal bepaalden de Belgen de ruststand op 10-17.

Na rust ging Merksem door met scoren en werden er bij FIQAS opnieuw kansen gemist: 10-20. Ook konden de bezoekers ongehinderd van afstand schieten. De maximale achterstand werd elf: 11-22 en 15-26 na een kwartier. Een tweetal prachtige schoten van Remco van Dam maakten de stand iets draaglijker (17-26), maar in de laatste tien minuten kon de wedstrijd niet meer gekanteld worden. Merksem was net iets feller op de bal en scherper in de afronding. Er zat voor FIQAS Aalsmeer deze avond niet meer in en via 19-27 en 20-29 werd het uiteindelijk 22-30. Doelpunten: Wai Wong 5, Samir Benghanem en Remco van Dam 4, Quinten Ouderland 3, Semmy Stigter 2, Lars van Wijk, Luuk Obbens, Rob Jansen en Tim Bottinga 1.

Dinsdag tegen Achilles

Veel tijd om de wonden te likken krijgen de mannen niet, want aanstaande dinsdag 11 oktober staat al weer een (vooruitgeschoven) wedstrijd bij Achilles Bocholt – de nummer vijf in de BeNe League – op het programma. Aanvang is 20.30 uur. Aalsmeer zakte door het verlies naar de achtste plaats. Op zaterdag 22 oktober spelen de heren thuis in De Bloemhof tegen Targos/Bevo. De wedstrijd begint om 19.15 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl