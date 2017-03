Handbal en voetbal: winst en verlies

Aalsmeer – Het was weer een druk weekend op de voetbalvelden en in de sporthallen. Aalsmeer is een sportieve gemeente en dus wordt door menigeen op zaterdag en zondag de dagelijkse kleding verruild voor een sporttenue. Er zijn op zaterdag 4 en zondag 5 maart wisselende resultaten geboekt.

Zaterdag stonden diverse handbalwedstrijden op het programma. De Heren 2 van FIQAS Aalsmeer speelde thuis in de Bloemhof zaterdag tegen Bevo. Het was een spannende ‘pot’ die Aalsmeer uiteindelijk wist te winnen met 28-21. Dames 1 moest uit tegen Bentelo. Deze wedstrijd was een echte nagelbijter. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd. Even sterk ongeveer, maar de Aalsmeerse meiden wisten tot de laatste minuut het hoofd koel te houden. Resultaat: Gewonnen met 24-23. Minder gelukkig was Heren 1 uit tegen OCI Lions. De rust gingen de ploegen in met 13-19 voor de thuisclub. Aalsmeer kon het verlies in de tweede helft niet ombuigen. Er werd helaas verloren met 37-26.

Uiteraard was het ook weer druk op de voetbalvelden. De drie hoogste ploegen van FC Aalsmeer en RKDES gingen eveneens de strijd weer aan. FCA zaterdag wachtte een uitwedstrijd tegen en in Nieuwegein. Lange tijd wisten de Aalsmeerse voetballers de 1-0 winst op het scorebord te houden, maar in de laatste minuten wist Nieuwegein toch nog het Aalsmeerse doel te vinden. Eindstand: 1-1. FCA zondag had het Kwakelse KDO op bezoek. De verwachtingen waren hoog. Twee ploegen die momenteel goed op weg zijn om hoog in het rijtje te eindigen. Het was uiteindelijk De Kwakel die aan het langste eind trok en twee doelpunten mee naar huis mocht nemen (0-2). Verlies dus voor Aalsmeer, maar niet voor de voetballers van RKDES. De Kudelstaarters hadden SVH thuis aan de Wim Kandreef als tegenstander. Er is flink gejuicht. RKDES was duidelijk een maatje groter: 4-0 winst!

Foto: www.kicksfotos.nl. FIQAS handbal heren 2 in actie.