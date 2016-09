Handbal: Dames winnen overtuigend

Aalsmeer - Op 24 september speelden de dames van FIQAS Aalsmeer thuis tegen DSS uit Heemskerk. De dames pakten de wedstrijd ietwat schoorvoetend op deze zaterdagavond. Het verlies uit bij DSVD en de eerste wedstrijd thuis tegen ZAP zat hen niet lekker en dat vroeg zo her en der wat tijd om te herpakken. Want, ze kunnen en willen beter! En zaterdagavond lieten ze dat – na een ietwat schoorvoetend begin – ook zien: ze kunnen beter! De aanvallen waren goed, de verdediging strak en de keepster liet zich moeilijk passeren. Nadie Klaver, één van de nieuwe speelsters bij FIQAS Aalsmeer dit seizoen, maakte het eerste doelpunt. Er werden lange aanvallen gespeeld en weinig gescoord, zodat het ook na 8 minuten nog altijd 1-1 was. Maar daarna ging de knop om en wist de Aalsmeerse dames menigmaal de keepster van DSS te passeren. De ploegen gingen rusten bij een comfortabele 15-8 voorsprong voor FIQAS Aalsmeer. In de tweede helft hielden de dames zich weer vast aan het eigen spel. Na 22-10 werden de dames wat slordiger in de aanval en net niet attent genoeg in de dekking. Bij een stand van 22-12 nam trainer/coach Thomas Obbens een time out. Na de time out herpakten de dames zich goed en kwam de ‘doelpuntenmachine’ weer op gang. De laatste paar minuten verliepen weliswaar wat rommelig en gehaast, maar de ruime en dik verdiende overwinning voor de FIQAS dames kwam niet meer in gevaar: 31-19. De eerste punten zijn binnen!