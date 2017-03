Handbal: D2 FIQAS Aalsmeer kampioen!

Aalsmeer – Zaterdag 18 maart is de D2, het gemengde team van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer, kampioen geworden. De jongens en meiden moesten het ‘thuis’ opnemen tegen Lelystad. Nou ja thuis, de wedstrijd was in de Proosdijhal Kudelstaart, vanwege het internationale trampolinetoernooi Flower Cup in de Bloemhof. Het team was er op gebrand om te winnen. Onder toeziend oog van vele ouders, opa’s en oma’s op de volle tribune startte de D2 voortvarend.

De eerste helft verliep ietwat rommelig. Een speler van de tegenpartij gooide een bal in het gezicht van Benjamin, omdat hij er niet langs kon. Deze jongen heeft een rode kaart gekregen en mocht niet meer meespelen. Benjamin wel en ondanks zijn pijnlijke, rode neus heeft hij een prima wedstrijd gespeeld. De rust ging de D2 in met een mooie 15-1 voorsprong. Tijdens de pauze namen coach Erik en begeleidster Monique nog het een en ander door met de jongens en meiden. Met veel enthousiasme werd aan de tweede helft begonnen. Er werd goed gespeeld als één team. De eindstand was liefst 30-9 voor Aalsmeer.

Na afloop kregen de kinderen van sponsors Rob en Elsa een heel mooi shirt met hun eigen naam erop en een beker van de ouders. Wat waren ze happy allemaal.

Na het uitreiken van alle spulletjes werd de sporthal verruild voor restaurant Oevers, waar heerlijk met elkaar is gegeten. Het topteam D2 bestaat uit: Daniel, Quinty, Fleur, Joyce, Koen, Cedric, Max, Benjamin, Sven, Jochem en Tristan. De jongens en meiden hebben nu een weekje rust, maar op zaterdag 1 april gaan ze weer het veld op voor hun eerste buitenwedstrijd.