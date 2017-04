Handbal: B jongens FIQAS kampioen!

Aalsmeer – Toch feest bij handbalvereniging FIQAS zaterdag 29 april. Feest met een hoofdletter, want de jongens B zijn in de jeugdcompetitie Nederlands kampioen geworden. In de sporthallen Zuid in Amsterdam moesten de jongens het in hun poule opnemen tegen Hellas, Oliveo en Snelwiek. Aalsmeer wist de poule te winnen en mocht door naar de finale.

Het werd een heel spannende wedstrijd. Tegenstander was Tachos. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar FIQAS was de betere, wist het vaakst te scoren en te winnen! Na het fluitsignaal klonk gejuich vanaf de tribune waar de meegereisde fans zaten en natuurlijk bij de jongens zelf. Nederlands kampioen! Een topprestatie. Op de derde plaats is Hellas geëindigd, de eerdere tegenstander van Aalsmeer. De kampioensschaal is mee naar Aalsmeer gekomen en eenmaal thuis is nog een feestje gevierd. Binnenkort worden de jongens gehuldigd. Gefeliciteerd. Jullie zijn kanjers.

Ook A jeugd naar NK

Misschien vindt de huldiging wel gelijk plaats met die van de A jeugd, want ook dit team mag spelen om het Nederlands kampioenschap. Deze wordt zaterdag 6 mei gespeeld in eveneens de sporthallen Zuid in Amsterdam. Tegenstanders in de poule zijn Sittardia, Swift Arnhem en E&O. Natuurlijk hoopt de A jeugd ook op een tribune vol fans uit Aalsmeer. Noteren dus alvast in de agenda!