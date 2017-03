Flower Festival met Hana Ike Battles

Hana Ike Battle is een nieuwe en spannende combinatie van bloemsierkunst en boeiend entertainment: twee arrangeurs nemen het vijf minuten tegen elkaar op om een spectaculair bloemstuk te maken. “Wij noemen het floritainment. Onder opzwepende muziek, voorzien van deskundig commentaar en na vijf minuten bepaalt het publiek wie de winnaar is. Die gaat door naar de volgende ronde”, licht Michel de Kok van de Nederlandse Hana Ike Battle-organisatie toe. Hana Ike Battle komt uit Japan, is daar een begrip geworden en er zijn plannen om binnen twee jaar een officieel wereldkampioenschap te organiseren. Hana staat voor bloem, Ike voor leven en Battle voor de passie om de beste prestatie te leveren.

Meerdere wedstrijden

De Hana Ike Battles worden tijdens het Aalsmeer Flower Festival gehouden op de Historische Tuin en tijdens het evenement op zaterdagavond ook nabij de Watertoren. Uit Japan vliegen gerenommeerde Battlers in, die het opnemen tegen Nederlandse arrangeurs. Er zijn ook Battles speciaal voor kinderen en workshops. De Kok: “Japan heeft een rijke traditie in de bloemsierkunst, onder meer bekend door de Ikebana. De Japanners willen de Hana Ike Battle graag internationaal uitrollen en hebben daarbij vanwege de historische banden en de spilpositie gekozen voor Nederland als partnerland.”