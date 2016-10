‘Hallowkien’ zaterdag bij FC Aalsmeer

Aalsmeer - Het is inmiddels niet meer weg te denken uit de kantine van FC Aalsmeer: de jaarlijkse ‘prijzen win-avond’ met volop mogelijkheden om te kienen, om loten voor de grote loterij te kopen en om te genieten van een hapje, een drankje en optredens van Dennis Wijnhout, tussen het spelen door. De gebruikelijke naam van het evenement, ‘Kerstkienen’, is dit jaar voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Hallowkien’, omdat de activiteitencommissie het in december al druk genoeg vindt en er in dit weekend nog precies ruimte was. De opzet van de avond blijft, ondanks de naamsverandering, gewoon hetzelfde. Er zullen vier à vijf kienrondes gespeeld worden, er wordt een grote loterij gehouden (loten zijn op de avond zelf verkrijgbaar voor 1 euro) met vele, schitterende prijzen en tussen de rondes door, zal zanger en dj, Dennis Wijnhout, voor een gezellig muziekje zorgen. Het ‘Hallowkienen’ is aanstaande zaterdag 29 oktober en begint om 20.00 uur. Uiteraard is de locatie de nog steeds gloednieuwe kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Iedereen is welkom!