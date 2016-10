Halloween, bands en films dit weekend

Aalsmeer – Het weekend is in zicht en wie van muziek en griezelen houdt, zit goed in Aalsmeer. Vrijdag 28 oktober wordt groots Halloween gevierd in N201. Een grote groep vrijwilligers is al enige dagen bezig om het muziekcentrum aan de Zwarteweg om te toveren tot een donker ‘spookhuis’. Wie hier eerder Halloween heeft gevierd, weet dat ook de bezoekers veel aandacht aan hun outfit besteden. Het wordt weer griezelen! Aanvang is 21.00 uur. Voor wie Halloween op iets rustiger wijze wil vieren of er geen genoeg van kan krijgen: Hallow-kienavond met vele prijzen op zaterdag 29 oktober in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag gaan de scouts van Tiflo huis aan huis om planten te verkopen. Ook staan er kramen voor de AH winkels in het Centrum en in Kudelstaart. In de avond organiseert Drumfanfare Melomanie een presentatie-avond in De Reede in Rijsenhout vanaf 20.00 uur en trakteert cafe Joppe op livemuziek. The Timers staat vanaf ongeveer 21.30 uur klaar om rockminnend Aalsmeer te veroveren. De toegang tot Joppe in de Weteringstraat is gratis.

En dan zondag, een dag van keuzes maken: ‘Van Piaf tot Porter’ met zangeres Pauline met band in The Club van Studio’s Aalsmeer vanaf 15.30 uur, popjazz met het Katelijne van Otterloo trio (zie foto) bij Nieuwe Meer aan de Stationsweg (pontje over) vanaf 16.00 uur, Plug & Play in The Beach aan de Oosteinderweg met optreden Aalsmeerse band ‘eXes’ vanaf 15.00 uur en live The Dynamite Blues Band in The Shack aan de Schipholdijk in Oude Meer vanaf 16.00 uur.

Verder biedt Bioscoop Aalsmeer weer diverse films voor alle leeftijden. Fijn weekend!