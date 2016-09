Half oktober start renovatie raadzaal

Aalsmeer – Vrijdag 14 oktober is het gemeentehuis een dag gesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Het gemeentehuis naar ontwerp van architect Berghoef is een monument. Sinds de bouw in 1960 is er echter nauwelijks meer iets gedaan aan onderhoud. Om het gebouw te behouden voor de toekomst zijn groot onderhoud en renovatie noodzakelijk. De raadzaal is het eerste aan de beurt. Sloopwerkzaamheden beginnen op vrijdag en gaan op zaterdag en zondag door, zodat het gemeentehuis slechts één dag dicht hoeft. Tijdens de verdere verbouwing blijft het gemeentehuis open voor dienstverlening.