Vrijdagavond 7 april houdt de politie een grote controle op verschillende locaties in Uithoorn waaronder bij het gezondheidscentrum N196. Op de parkeerplaats is een controle ingericht, op alles word gecontroleerd. Staat van de auto en inzittenden worden gecontroleerd. Ook de douane doet mee met de controle.Het is nog onbekend wat de resultaten zijn

FOTO: Davey Photography/ Rob Franken