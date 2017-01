Vrijwilligers in zonnetje gezet

Aalsmeer – Goed bezocht is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gisteren, dinsdagavond 3 januari, in het gemeentehuis. De bijeenkomst voor goede wensen stond in het teken van vrijwilligerswerk. Na de toespraak door burgemeester Jeroen Nobel kregen de aanwezigen een filmpje te zien van de online vrijwilligerssite ‘Aalsmeervoorelkaar’, die overigens volgens Frans Huissen van de Vrijwilligerscentrale Amstelland ook telefonisch benaderd kan worden. De vrijwilligers die op het filmpje te zien zijn, werden in de bloemen gezet.

Maar, volgens de eerste burger verdienen alle vrijwilligers een grote pluim. Namens het gemeentebestuur bedankte hij alle vrijwilligers die er met elkaar voor zorgen dat Aalsmeer een sociale en zorgzame samenleving is waarin mensen zich thuis voelen. “Een samenleving die is gebaseerd op vertrouwen, waar mensen bij elkaar kunnen aankloppen voor hulp. Waar dat touwtje van Jan Terlouw nog uit de brievenbus hangt. Laten we ervoor zorgen dat we dat vertrouwen in elkaar niet kwijt raken. Groot applaus voor alle Aalsmeerse vrijwilligers.” En natuurlijk gingen de handen op elkaar. Daarna was er dan toch het moment waarvoor al enige tijd terug de champagne was uitgedeeld: Proosten op een gezond en gelukkig 2017.

Dat de gemeente waardering heeft voor vrijwilligers is afgelopen december al gebleken. De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van het jaar ingestemd met het voorstel voor gemeentelijke ereblijken voor vrijwilligers en jubilerende verenigingen en stichtingen in Aalsmeer. Dit als erkenning voor hun onschatbare waarde voor de samenleving.

Tijdens de nieuwjaarsspeech strooide burgemeester Nobel ook gul met complimenten voor alle vrijwilligers in de zorg, vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die het minder goed hebben, vrijwilligers bij de brandweer, vrijwilligers bij het organiseren van evenementen (in welke gemeente duurt een feestweek nog een hele week?) en alle vrijwilligers bij de vele culturele-, gezelligheids- en sportverenigingen.

Na het officiele moment was er volop gelegenheid om handen te schudden en alle vrienden en bekenden al het beste en veel gezondheid in 2017 te wensen. Er hing een gemoedelijke en gezelllige sfeer. Achterin was het misschien niet te horen, maar voor bij het podium was er livemuziek. Het Aalsmeerse viertal van The Riverstones liet van zich horen. Het optreden had misschien meer aandacht mogen krijgen, maar ja, het is nou eenmaal een receptie en dan heeft praten met elkaar de hoofdrol.

Foto: www.kicksfotos.nl