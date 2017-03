Grote plofkraak in Uithoorn

Uithoorn – In de vroege ochtend van donderdag 9 maart, rond 03.30 uur, is een plofkraak gepleegd bij de pinautomaat van de Rabobank in winkelcentrum Zijdelwaard aan het Zijdelwaardplein. Omwonenden hoorden om genoemd tijdstip een enorm harde knal. Er zijn bij de plofkraak zware explosieven gebruikt. De gevel is grotendeels weggeblazen. De ravage is gigantisch.

Het is nog onbekend of er een geldbedrag is meegenomen door de daders. Ondanks dat de politie snel ter plaatse was, ontbreekt van hen nog ieder spoor. Volgens getuigen zijn de daders er vandoor gegaan op een scooter, maar dit is niet bevestigd door de politie. De omgeving is afgesloten, er wordt onderzoek gedaan.

Foto: Davey Photography/ Rob Franken