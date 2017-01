Amstelveen – Op zondag 22 januari rond half tien in de avond is brand uitgebroken bij een boerderij aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen, nabij Uithoorn. De brandweer is met diverse korpsen ter plaatse gegaan. Een enorme vlammenzee wachtte de brandweerlieden. Direct is gestart met blussen. Na afloop meldt de brandweer Amsterdam Amstelland: “Hoofdgebouw volledig uitgebrand. Bijgebouw gered, net als alle dieren.”

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn