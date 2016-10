Groots feest 25-jarige Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zondag 30 oktober vierde de lokale omroep Radio Aalsmeer haar 25-jarig bestaan. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het jubileum met een 25-urige live marathonuitzending, een ontbijt met de medewerkers en receptie voor vele genodigden. Tijdens de receptie vond eveneens een belangrijke mijlpaal plaats: burgemeester Jeroen Nobel onthulde de nieuwe baanbrekende website van de omroep. Hij gaf direct een demonstratie van de nieuwe functies, waaronder het eenvoudige delen van uitzendingen en fragmenten voor mensen onderling. Nobel had een dergelijke website van goede kwaliteit niet eerder gezien. Het onderstreept volgens hem de professionaliteit van de omroep. De jubileumuitzending bereikte haar hoogtepunt in het laatste uur waarin het oprichtingsjaar 1991 centraal stond. Een groep medewerkers van het eerste uur, die nog altijd actief is, sloot de dag af met de eerste plaat die ooit op Radio Aalsmeer te horen was: Seal met ‘The Beginning’. Al met al is het een iconisch radiodocument geworden. Alle uren zijn terug te vinden op de website: www.radioaalsmeer.nl.