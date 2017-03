Groot onderhoud aan de Kaagbaan

Aalsmeer – Op Schiphol wordt van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei groot onderhoud verricht aan de Kaagbaan. In deze periode wordt de Kaagbaan buiten gebruik gesteld. Dit jaar is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij in ruim negen weken tijd verschillende soorten werkzaamheden worden gecombineerd. Aansluitend aan het groot onderhoud, wordt de Kaagbaan tot dinsdag 13 juni in tien nachten geveegd. Tijdens het vegen is de baan gesloten voor vliegverkeer.

Werkzaamheden

De baan wordt bijna in zijn geheel van nieuwe asfaltlagen voorzien, in totaal 225.000 vierkante meter. De zijkanten van de baan worden vernieuwd en de verholen goten waar de zwaarste categorie vliegtuigen overheen kunnen rijden, worden over een lengte van zes kilometer verhoogd en vernieuwd. Ook wordt de baan voorzien van antiskid, een stroeve bovenlaag. De volledige verlichtingsinstallatie van 1500 lampen en bijbehorende apparatuur wordt vervangen door een energiezuinig systeem. Daarnaast komt er 130 kilometer aan nieuwe kabels. De omringende grasvelden worden hersteld en voorzien van drainage en nieuw gras, hiervoor wordt 15.000 kilogram graszaad gebruikt. Ook wordt de hoofdwaterafvoer met een diameter van 1,5 meter vervangen. Schiphol voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Heijmans. Circa 700 medewerkers werken dag en nacht in shifts om er voor te zorgen dat de Kaagbaan op tijd weer ingezet wordt.

Vliegverkeer naar andere banen

Door buitengebruikstelling van de Kaagbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan. Dit kan tot meer hinder leiden in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen. Schiphol vraagt begrip hiervoor. Voor meer informatie of vragen kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit kan via 020-6015555 of raadpleeg www.bezoekbas.nl. Hier vindt u ook data van regulier en groot onderhoud van de andere banen op Schiphol.

Kom kijken bij het onderhoud

Op zaterdag 8 en zondag 9 april kunnen omwonenden ter plekke de werkzaamheden aan de Kaagbaan komen bekijken. Vanaf woensdag 22 maart kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via de site: www.schiphol.nl/kaagbaanexperience. Let op: Er zijn 1000 kaarten beschikbaar, wees er snel bij, want op is op!