Groep 8 Feest een groot succes

Aalsmeer – Vrijdag 7 april was met rood omcirkeld in vele agenda’s van de achtste groepers. Nog één keer mochten zij los op de muziek in Feesterij de Bok tijdens Het Groep 8 Feest. Alle basisscholen waren weer vertegenwoordigd en de kinderen hadden zich goed aan de dresscode Tropical gehouden. DJ’s Bink en Eric lieten de lekkerste hits hun werk doen en het podium en de dansvloer was non-stop in beweging.

Het was de elfde editie van het feest. Waar bij het vorige feest nog veel gezichten onbekend waren, kenden veel Groep 8’ers elkaar nu van het eerdere feest, open avonden of lesjesmiddagen van het voortgezet onderwijs. Het feest kwam in de week dat de leerlingen kregen te horen of zij waren aangenomen op hun voortgezet onderwijsschool. Organisator Eric Spaargaren: “Dit feest draait niet alleen om even de spanningen los te laten, maar juist ook om te verbinden.”

Een mooi moment tijdens het feest was toen het nummer ‘Afscheid’ gedraaid werd en spontaan honderden telefoonlichtjes aangedaan werden en de zaal verlichtten. Na drie uur lang feesten en zweten ging de menigte weer naar huis. Feesterij de Bok en Thomas Zekveld worden bedankt voor hun gastvrijheid.

Groep 7 mag volgend jaar

Er werd vaak aan organisator Eric Spaargaren gevraagd of er nog een Groep 8 Feest kwam. Het antwoord daarop is voor de huidige groep 8 teleurstellend, want het volgende Groep 8 Feest is volgend schooljaar pas en dus mogen de groepen 7 van nu zich gaan verheugen op een knallend feest. Nagenieten kan met de foto’s en de aftermovie die te zien zijn op de website www.groep8feest.nl.

Foto: Laurens Niezen