Groep 7 OBS in de BZT-Show

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag op 4 maart is groep 7 van OBS Kudelstaart naar de opnames van de BZT-show geweest.

Tijmen Buskermolen had de wens dat de brommer van zijn opa zou worden opgepimpt. Deze wens ging in vervulling. Zijn hele klas mocht hierbij aanwezig zijn. Opa werd super verrast! Hij vond het prachtig dat zijn kleinzoon dit voor hem had bedacht.

Uit de groep 7 mochten veel kinderen meedoen aan het spel de jongens tegen de meisjes.Bij de meiden Dana, Neeltje, Suus en Lemia. Bij de jongens Joran. Suus deed mee met Knallen. Lemia en Joran met de BZT-tunnel en Neeltje, Dana en Joran met de Smeerpijp. Daarnaast mochten Dianne, Yuna, Chelsey en Julie mee doen met proppen en Jochem (broertje van Tijmen) mocht de afsluiting doen.

Het was een zeer geslaagde middag. De kinderen hebben genoten en opa (Cok Buskermolen) was super blij. Die kan samen met Tijmen in de zomer weer gaan toeren.

De uitzending is zaterdag 25 maart om 17.45 uur.