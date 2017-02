Groei export bloemen en planten

Aalsmeer – Engeland blijft, met een daling van 6%, achter bij de exportstijging van bloemen en planten uit Nederland. Voor het eerst werd daarmee in de maand januari de grens van 400 miljoen overschreden. Een hogere inkoopwaarde is hiervan de belangrijkste oorzaak. Uit de Floridata-exportstatistieken blijkt dat markten fors in beweging zijn. ‘En marges staan onder druk. Desondanks zien exporteurs groeikansen’, zegt de VGB. De snijbloemen leverden met een groei van 14% tot 271 miljoen een forsere bijdrage aan de groei dan de pot- en tuinplanten, die 8% plusten tot 136 miljoen.

Trendbreuk Engeland

Na een groei in 2015 zette halverwege 2016 de daling in de exportwaarde op Engeland in. Die trend zette de eerste maand dit jaar door met een afname van 6% tot 50 miljoen. ”De verdiencapaciteit staat onder druk”, stelt commercieel directeur Jan-Paul Rijke van Intergreen, leverancier aan de grootschalige retail. Daarin werd niet meteen na Brexit de markt gedrukt, maar tijdens de contractbesprekingen voor het nu lopende jaar heeft dat wel effect gehad. Door de gedaalde koers van het Britse Pond zijn Nederlandse bloemen duurder. ”Voor de lokale sourcing maakt het niet zoveel uit”, stelt Rijke. Directeur Leo Lamboo van Holland Indoor Plant meldt dat het sentiment in de Engelse bloemen- en plantenmarkt sterk wisselt. ”Er waren begin dit jaar ook veel klachten over de fluctuerende en hoge prijzen. Welke trend zich zal aftekenen is lastig te voorspellen, we hopen op business as usual” kijkt hij vooruit. ”Het is moeilijk de Engelse markt vast te houden”, is de ervaring van Ron Bos, directeur van Hilverda De Boer over de tweede Nederlandse afzetmarkt in 2016.

Marktspreiding belangrijk

”Daarom hebben wij bewust gekozen voor spreiding van de afzetmarkten. Het Chinese nieuwjaar was een goede impuls voor de bloemenverkoop. Maar als Amerika importheffingen instelt valt een grote markt terug. Aan de andere kant lijkt de koers van de Roebel zich te herstellen”, daarmee schetst hij een beeld van de internationale markten waarop de Nederlandse groothandel opereert.

Forse bewegingen

De groep overige landen buiten de top-10 was in januari goed voor een groei in de exportwaarde van 28%. Rusland keerde door een plus van 38% terug in de top-10 en Zweden steeg met 25%. Beide forse groeiers werden overtroffen door Polen dat zelfs 64% in exportwaarde klom. Naast Engeland was Zwitserland het enige top-10 land waarnaar de exportwaarde kromp. Frankrijk was procentueel gezien de vierde groeimarkt en staat nu op de tweede plaats.

Opsteker

De waardestijging is een mooie opsteker voor de bloemen- en plantenexport aan het begin van het jaar. Een jaar waarin de belangrijke feestdagen gunstiger vallen, maar de valutaire onrust groter is. ”De ongewisse internationale politiek kan handelsbarrières opleggen. Tegelijk kunnen we bogen op een handelssector die marktspreiding hoog in het vaandel heeft staan en bewezen heeft flexibel en creatief in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Een level playing field is daarbij wel een voorwaarde”, geeft de VGB mee.