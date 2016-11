Gouden tuinknop voor Peter Lanser

Aalsmeer - Voor de zestiende keer vond gisteren, woensdag 23 november, de strijd om de gouden Historische Tuin knop plaats. Op de tribune van het museum aan de Uiterweg werd door de inkopers van voornamelijk exporteurs op FloraHolland Aalsmeer fanatiek ingezet. Het was spannend tot de laatste minuut!

Na vijftien jaar driftig drukken heeft Peter Lanser dit jaar de felbegeerde gouden tuinknop in ontvangst mogen nemen. Tijdens een bloedstollende eindfinale waarbij Peter eerst een flinke achterstand had, kwam hij glorieus terug en wist hij zijn voorsprong tot het laatst te behouden. Met slechts één druk verschil wist hij zijn opponenten voor te blijven. Wat een feest en wat een opluchting bij Peter, die zich heel blij toonde eindelijk de trofee in handen te hebben. Het bleef nog lang onrustig in de Historische Tuin…