Goud voor Omnia springers C1

Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober sprong de CDE-wedstrijdselectie van SV Omnia 2000 haar allereerste plaatsingswedstrijd voor teams. Het was een mooie wedstrijddag met als kers op de taart goud voor het team Omnia C1.

Omnia start dit seizoen met wel zeven teams, de meeste uit de regio. In de E-klasse namen acht nieuwe springers deel, die sinds september meetrainen in de jong talentgroep. De eerste wedstrijd was dus wel even spannend. Het team Omnia E9 (Alyssa Visser, Rena Sack, Nicky Schijveschuurder en Ilse Naber) werd uiteindelijk negende en Rosie van Rooijen, Alyssa Winkelaar, Eliana Candido en Katelijne van der Avoird (team E8) eindigden een plekje hoger: op plaats acht.

In de D-klasse wisten Sarah Wisse, Kiki Frederiks en Muriël Coppens (Omnia D6) knap de zevende plaats te halen in een groot deelnemersveld van vijftien teams. Hun teamgenootje Ilse Bom kon helaas niet deelnemen vanwege een blessure. Het jongensteam Omnia D5 bestaande uit Ian Jonkman, Jay Roelfsema, Fenno van Beek en Joey Visser deden het ook bijzonder goed: zij werden vierde en lieten slechts drie teams met veel oudere springers boven zich. Omnia D7 bestaande uit Laura Ostendorf, Fabienne Verschueren en Duncan Lemstra werd vijftiende.

In de C-klasse had Omnia vier teams die deelnamen. Twee teams misten helaas een vierde springer vanwege blessures. Finn-Julien Falk, Sem van Tol en Ruben Bijenveld (C3) werden zevende, Denise Bartling, Anne Wessels en Marcella Adjape (C2) zesde en Madelief Wijkstra, Sabine Boegman, Thalissa Wijkstra en Lisa Wolterman (C4) vijfde. Het vierde en laatste team in de C-klasse, Omnia C1, mocht het hoogste podium betreden. Marvin Arendzen, Marlies Kok, Amber Rademaker en Lucinda de Graaff versloegen alle andere teams in hun klasse.

Alle springers gaan nu verder trainen voor de tweede plaatsingswedstrijd. Pas na drie wedstrijden wordt bekend wie er door mogen naar het Nederlands Kampioenschap Teams in december.

Zeven teams bij trampolinegroep van SV Omnia 2000.

Foto: Denise Bartling