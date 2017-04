Goud en zilver voor trampolinespringers

Aalsmeer – Een team trampolinespringers van SV Omnia 2000 reisde afgelopen weekend af naar Sörup in Duitsland voor de Ostseepokal, een meerdaags internationaal trampolinetoernooi. Er werden goede prestaties neergezet in de grote deelnemersvelden en zelfs twee medailles behaald.

Maura de Vos sprong een hele goede voorronde met vooral een sterke keuze-oefening met drie dubbele salto’s. Dat zorgde ervoor dat ze als eerste de finale in ging, in een deelnemersveld van maar liefst 47 springers. In de finale wist ze haar zenuwen in bedwang te houden en daardoor won ze het goud in haar klasse.

Boris Claus deed alweer voor de derde keer mee aan de Ostseepokal, vorig jaar won hij nog goud, dus het doel was natuurlijk om die prestatie te evenaren. De finale was ontzettend spannend en Boris zette een goede oefening neer, die goed bleek voor het zilver.