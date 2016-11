Goederen gevraagd voor bazaar

Aalsmeer - Op zaterdag 12 november is de jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Vanaf woensdagmiddag 9 november tot en met vrijdagmiddag 11 november 13.00 uur kunnen spullen ingeleverd worden bij de kerk in de Zijdstraat: boeken, lp’s, dvd’s, kleine meubels, kleding, schoenen en andere rommelmarktspulletjes. Het moet dan wel gaan om schone, in goede staat verkerende, artikelen. Net als de voorgaande jaren is geen plaats voor oude computers en toebehoren, geen beeldbuis-tv’s en geen grote meubels. Daarvoor is de ruimte veel te beperkt.