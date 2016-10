Gezellige sfeer op korenmarathon

Aalsmeer – Meestal is mooi weer nodig om een evenement te laten slagen. Echter niet in het geval van de korenmarathon, die afgelopen zondag 2 oktober gehouden is in Studio’s Aalsmeer. Misschien heeft de kille dag vol regen zelfs wel meer bezoekers gegenereerd. In ieder geval was het heel gezellig en hing er een goede sfeer. De aanwezigen werd een keur aan koren aangeboden, in allerlei genres en in diverse ruimtes van het mooie complex aan de Van Cleeffkade. Genoten kon worden van popsongs, smartlappen, klassiek werk en onder andere Griekse muziek, gebracht door zowel kleine als grote gezelschappen, waaronder het Amsterdams Grachtenkoor bestaande uit 120 zangers. In totaal namen 21 koren uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Purmerend, Castricum, Alkmaar, Nieuw-Vennep, Assendelft en Weteringbrug deel aan de korenmarathon voor het goede doel. De opbrengst is voor het KWF om verder onderzoek te doen naar darmkanker. De korenmarathon werd besloten met een grootse meezing-finale door de koren en het aanwezige publiek. Bijzonder en geslaagd dit zangfeest van formaat!

Foto: www.kicksfotos.nl