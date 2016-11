Gezellige nachtdrukte bij boekhandel Mondria

Mijdrecht – Precies om middernacht ( vrijdag op zaterdag) ging de deur open bij boekhandel Mondria en kon het nieuwste Harry Potter boek worden gekocht. Ruim negen jaar geleden verschijn het laatste boek en dan toch weer een nieuw boek. Het liep niet storm, zoals negen jaar geleden, maar het was gezellig druk en er werden heel wat boeken verkocht. Nelie en haar ‘dames’ waren weer geheel in stijl gekleed, een deel van de winkel was in Harry Potter stijl, er was een hapje en een drankje, kortom het was een gezellig feestje