‘Oranje’ Koningsdag in Kudelstaart

Kudelstaart – Sinds enkele jaren wordt Koningsdag in Kudelstaart gevierd in en rond het Dorpshuis. Ook dit jaar was het hier al vroeg druk. In de ochtend mochten kinderen spulletjes verkopen op de vrijmarkt en hiervoor was de animo groot. Ook was er, gelukkig, veel publiek en hebben veel spelletjes, knuffels en snuisterijen een nieuwe eigenaar gekregen.

Vanwege het aangekondigde koude en regenachtige weer was gekozen om het muzikale vertier in de middag binnen aan te bieden. DJ Frits Heeren trakteerde op gezellige muziek en zanger Michael Agterberg verzorgde een optreden. Het veelal in oranje geklede publiek kon de muziek wel waarderen. Er is volop gedanst.

Voor de kinderen stonden buiten twee springkussens klaar en was er onder andere midgetgolf-sjoelen. Het was weer een heel gezellige Koningsdag in Kudelstaart.

Foto: www.kicksfotos.nl