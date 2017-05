Sophie: “High tea was super leuk”

Aalsmeer – Op woensdagmiddag 3 mei heeft het Cultuurpunt samen met De Binding en kinderburgemeester Sophie een high tea voor ouderen van onder andere zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer georganiseerd. De hapjes hiervoor werden klaar gemaakt door een groep kinderen uit de gemeente onder leiding van Sophie. De lekkernijen kregen veel waardering. De hapjes vonden gretig aftrek, bij de ouderen én bij de makers zelf.

Na de high tea was het tijd voor creativiteit. Samen met kunstenares Karin Borgman maakten de kinderen een portret van de ouderen en namen de ouderen de kwast ter hand om de jongens en meisjes op papier te verbeelden.

Het was een heel geslaagde en gezellige middag voor de ouderen én voor de kinderen. Kinderburgemeester Sophie, die eerder liet weten heel veel zin te hebben in deze activiteit: “De high tea was super leuk!”