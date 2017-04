Het was even zoeken in Vinkeveen. De bekende Kerklaan en Tuinderslaantje was leeg. Waar was de vrijmarkt? Na even navragen bleek dat de organisatie dinsdagavond had beslist dat het op Koningsdag code rood zou worden. Koud en regen dus dan maar in sporthal de Boei. De vrijmarkt was van zes tot twaalf. Met de kou buiten viel het best mee en geen spettertje regen gezien. ” Ach ja”, aldus iemand van de organisatie” je moet op gegeven moment beslissen wat te doen”