Gezellige drukte op de vrijmarkt

Aalsmeer – Het was best koud in de vroege ochtend van Koningsdag, toch was het gezellig druk tijdens de vrijmarkt in de Zijdstraat donderdag 27 april. Veel kinderen (en ouders) hadden de kou getrotseerd om hun spulletjes te gaan verkopen. Gelukkig voor al deze deelnemers was er voldoende publiek op de vrijmarkt afgekomen. Het was gezellig met een prima sfeer. En, ook belangrijk, volgens enkele deelnemers hadden ze een leuke opbrengst! Overigens niet alleen met de verkoop van boeken, spelletjes, knuffels en snuisterijen, maar ook onder andere met grabbelen en muziek maken.

Foto: www.kicksfotos.nl