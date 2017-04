Gezellige ‘boel’ met de Remband

Aalsmeer – De belangstelling voor het optreden van de Remband afgelopen zaterdag in Joppe was groot. Velen kwamen kijken en luisteren naar deze nieuwe Aalsmeerse band met een hoofdrol voor hammond en piano. Hans, Remco, Ab, Remco en Ron trakteerden op tijdloze unieke klassiekers en hiervoor was de waardering groot. Het werd een heel gezellig feestje dat tot in de late uurtjes heeft geduurd.

Aanstaande zaterdag 22 april vast weer een heel gezellige happening. De nieuwe Hobo String Band gaat een optreden verzorgen. Genieten van folkpop en countryrock uit de jaren zeventig. Met een gast-optreden van een oud-bandlid. Aanvang is rond 21.30 uur, toegang is gratis.