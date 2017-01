Gezellig en druk bij borrel SPIE

Aalsmeer – De eerste week in het nieuwe jaar staat bij velen in het teken van nieuwjaarsrecepties. Ook in Aalsmeer zijn diverse bijeenkomsten te bezoeken. De eerste was afgelopen dinsdag van de gemeente en donderdagavond werd geproost op 2017 bij de Ouderenvereniging OVAK. Vrijdag liet het CDA belangstellenden kennis maken met de Onderneming van het Jaar. De nieuwjaarsreceptie werd namelijk gehouden bij Loogman Tanken en Wassen.

En SPIE hield haar nieuwjaarsborrel. In de Zotte Wilg vond deze eerste activiteit van het Pramenrace-bestuur plaats. De uitnodiging bleek gelezen, het was gezellig druk. Er is al weer ‘lang en breed’ gepraat over de tocht der tochten in september. Menig deelnemer staat alweer te popelen om de Penta te mogen starten. Het wordt vast weer een spektakel. Het thema werd tijdens de borrel nog niet bekend gemaakt. Dat gebeurt altijd in maart. Nog even geduld dus. Wel zijn vrijdag de laatste prijswinnaars bekend gemaakt. Team Tot dat ’t Zinkt is verblijd met liefst twee prijzen: De Boezemschop (voor het meest spraakwater makende team) en De Rode Lantaarn (hekkensluiter). Als laatste binnen komen geeft misschien een beetje een deuk in het zelfvertrouwen, maar het levert wel een etentje met het SPIE-bestuur op. Team Tot dat ’t Zinkt heeft al aangegeven uit te kijken naar deze smaakvolle gezelligheid.

Voor wie vandaag, zaterdag 7 januari, van plan is naar een nieuwjaarsreceptie te gaan. Doe voorzichtig, maar er wacht zeker een warm welkom bij de PvdA in De Oude Veiling in de Marktstraat en bij AB in de (rookvrije) kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. Beide recepties zijn van 16.00 tot 18.00 uur. Deze twee uurtjes kunnen trouwe kaarters ook naar het buurthuis in de Roerdomplaan gaan. Hier hoopt het bestuur van de buurtvereniging met leden en belangstellenden het glas te mogen heffen op het nieuwe jaar.

Foto: www.kicksfotos.nl