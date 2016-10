Gezellig druk op jaarlijkse bazaar

Aalsmeer – Met de lucht van vers gebakken oliebollen werden de bezoekers naar de bazaar in zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat ‘gelokt’. Ze lagen in bakken bij de ingang, klaar om op te eten of in te laten pakken voor thuis straks. De bazaar afgelopen zaterdag 22 oktober bood nog veel meer lekkers, zoals verse erwtensoep met spek, en diverse leuke activiteiten. Het Rad van Avontuur draaide, deelgenomen kon worden aan allerlei raadspelletjes waarmee onder meer een volle boodschappenmand te winnen was, bijna altijd prijs met enveloppen trekken en natuurlijk loten kopen, want hier werden een hotelarrangement, kaarten voor de musical Soldaat van Oranje en een dinerbon ‘weggegeven’. Er waren oud-Hollandse spelletjes, de ruimte met veel tweedehands boeken trok veel kijkers en bewondering alom voor de mooie zelfvervaardigde spulletjes door de handwerkgroep. Het was zaterdag prachtig weer om buiten te verblijven, maar het zonnetje weerhield de bezoekers er niet van om toch even ’t Kloosterhof binnen te stappen. Gelukkig maar, want de jaarlijkse bazaar wordt georganiseerd door de stichting Vrienden van ’t Kloosterhof om iets extra’s voor de bewoners te kunnen doen. Er wordt nu gespaard voor een geluidsinstallatie in de nieuwe zaal van het ouderentehuis. Of het bedrag bijeen is? De opbrengst van de bazaar is morgen, donderdag 27 oktober, te lezen in de krant.

Foto: www.kicksfotos.nl