Gezellig druk bij de Werkschuit

Aalsmeer – Ondanks het stormachtige en koude weer van afgelopen zaterdag 14 januari is het open huis bij de Werkschuit druk bezocht. Veel mensen kwamen een kijkje nemen, bewonderden de werkstukken van de cursisten en vroegen informatie over de cursussen die de Werkschuit allemaal aanbied. Ook was er aandacht voor de kinderen. Er werd een tekenworkshop aangeboden waar de kinderen vol enthousiasme aan mee hebben gedaan. Ook was er voor hen kleien, hier konden de kinderen hun eigen kunstwerkjes maken. Niet aanwezig? Inschrijven voor de volgende cursussen behoort nog tot de mogelijkheid: Edelsmeden op de maandagavond, Speksteen op de dinsdagmorgen, dinsdagavond Materiaal onder de loep, Beeldhouwen, Schilderen met acrylverf op de Linosnede en Creatief kennismaken met Kunst, op de woensdagavond Vilten voor Beginners en gevorderden, op de donderdagavond en vrijdagmorgen Boetseren met klei en zaterdag Fotocursus in de praktijk en Portretschilderen. Voor kinderen presenteert de Werkschuit de cursus Tekenatelier op de woensdagmiddag en zaterdagmorgen en -middag, Creatieve vorming op woensdag- en donderdagmiddag en op de woensdagmiddag mozaïek voor kinderen. Het cursusrooster start op 30 januari. Voor meer informatie en inschrijving: www.werkschuit-aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl