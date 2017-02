Gewonde bij schuurbrand

Uithoorn – In een tuin aan de Boerlagelaan in Uithoorn is donderdagmiddag brand ontstaan. Het vuur greep snel om zich heen, en zorgde ervoor dat er veel rook vrij kwam. De brandweer was snel ter plaatse, en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere schuurtjes. De brandweer kon niet voorkomen dat de schuur volledig uitbrandde. Er werd snel opgeschaald naar ‘Middelbrand’ om te zorgen dat er extra manschappen en materieel ter plaatse kwamen. Een persoon werd per ambulance afgevoerd vanwege teveel rook in de longen. Hoe de brand kon ontstaan is vooralsnog onbekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Foto’s: KaWijKo Media