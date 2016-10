Geweldig uitzicht op watertoren

Aalsmeer – Het weekend is weer voorbij, de vakantie ook. De scholen beginnen weer. Maar, het was een prachtige week en een heerlijk weekend. Er was weer van alles te doen en te zien. Een grootse vogelshow, een gezellige bazaar en een leuke pompoenenspeurtocht in het Centrum voor de kinderen. En natuurlijk was er livemuziek, presenteerde Bacchus cabaret en trakteerde Bioscoop Aalsmeer op tal van films. Hoogtepunt zondag 23 oktober, letterlijk en figuurlijk, was het beklimmen van de watertoren. Het ontwerp van ir. Sangster stond te stralen in het heerlijke herstzonnetje. Menigeen klom naar boven om te genieten van het prachtige uitzicht over de Westeinderplassen en over alle bebouwing. Het was helder weer, dus kon ver gekeken worden. Ook fotograaf Kick Spaargaren waagde de sportieve klim en zette op het hoogste punt deze enthousiaste bezoekers op de foto. Gaaf, vonden ze het en de smalle trappen naar boven spannend. Een aanrader om dit herkenningspunt van Aalsmeer eens van binnen te gaan bekijken en de trappen op te gaan. Een uitdaging voor de benen, maar de moeite meer dan waard! Over twee weken is de watertoren weer open van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl