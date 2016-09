Getuigen van mishandeling gezocht

Uithoorn – Op zondag 25 september rond kwart over drie in de middag heeft een mishandeling plaatsgevonden bij de speeltuin tussen de Brusselflat en de Briandflat. Een man, waarvan de dochter aan zich vermaakte in de speeltuin, is door een andere man mishandeld. Nadat enkele rake klappen waren gevallen, ging de dader er vandoor richting de Gasperiflat. Hij was in gezelschap van een vrouw. De politie hoopt dat er getuigen zijn van dit incident en hoopt inwoners te spreken die meer informatie kunnen verschaffen. Het team Aalsmeer Uithoorn van de politie is bereikbaar via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000.