Getuigen gezocht van mishandeling

Uithoorn – Op zondag 29 januari omstreeks kwart over acht in de avond heeft een mishandeling van een minderjarig meisje plaats gevonden door meerdere jongens op drie donkerkleurige scooters (Vespa). Het meisje fietste rond 20.15 uur vanaf de Bieslook in de richting van de Faunalaan. Voor de brug kwam zij al in aanraking met de jongens. Eenmaal over de brug op de Faunalaan tussen de Meerkikker en het Amfibieënpad is het meisje door de jongens mishandeld. Na de mishandeling zijn de jongens weggereden in de irchting van de Randweg.

Opvallen detail: Het viel de aangeefster op dat twee van de jongens een paarskleurige middelvinger hadden.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of kent u een van de daders? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

( Bron: www.politie.nl)