Getuigen gezocht van aanrijding

Aalsmeer - Zaterdag 19 november rond kwart over twee in de middag is Gabi Bergs-Jans met haar dochter naar Aalsmeer gereden om boodschappen te doen. “Het was druk, veel mensen, veel auto’s, we zagen zelfs Sinterklaas met 2 Pieten. Na eindelijk een parkeerplek op het Praamplein te hebben gevonden, ter hoogte van de Historische Tuin, zijn we met ons boodschappenlijstje aan de slag gegaan.”

Na een uurtje waren de dames terug bij de auto. “Het wel snel over met het blije zaterdag gevoel”, vervolgt Gabi. “De rechterkant van de auto zat vol diepe schaaf- en laksporen en diepe deuken. De rechterkant is voor een groot gedeelte vernield. Er moet iemand met grote kracht tegen onze auto aangereden zijn. Iemand die vervolgens zijn of haar verantwoording ontliep en zonder een teken van identificatie de benen naam. Geen briefje, niks.”

Omdat het een krachtige aanrijding geweest moet zijn en omdat zoveel mensen op de benen waren is de waarschijnlijkheid groot dat iemand de aanrijding gezien heeft. Daarom deze oproep van de Rijsenhoutse, die hoopt dat eventuele getuigen zich melden. “Misschien verdwijnt dan het gevoel van machteloosheid en uitgeleverd zijn”, besluit Gabi. De botsing gezien, meer informatie? Gabriele Bergs-Jans woont in de Henninkstraat 42 in Rijsenhout en is bereikbaar via 0297-345565 en via bergsjans@gmail.com.