Leuke dag kinder-burgemeesters

Aalsmeer – Liefst 27 kinderburgemeesters waren afgelopen zaterdag 8 oktober aanwezig op de eerste kinderburgermeestersdag in Aalsmeer. De kinderen en hun ouders werden in de ochtend welkom geheten door wethouder Gertjan van der Hoeven en de huidige kinderburgemeester Sophie van Raaphorst in de Historische Tuin.

Alle ouders mochten vervolgens in de rondvaartboten stappen voor een heerlijk en verrassend tochtje over de Westeinderplassen met haar prachtige doorvaarten. De kinderburgemeersters namen plaats op de tribune van de veiling in de Tuin en spraken met kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer over contacten hebben en maken met andere jongens en meisjes in de eigen gemeente, gaven elkaar tips en deelden informatie over hun best belangrijke functie.

Vervolgens werd naar het gemeentehuis gewandeld. Hier wachtte een groep kinderen van vluchtelingen op de kinderburgemeesters. Onder leiding van televisiepresentator Klaas van Kruistum werd met elkaar gepraat. Uiteraard was er ook ontspanning voor alle kinderen in de vorm van theater en dansen en rond het middaguur stond een gezonde lunch voor allen klaar. Met beeldtekenaar Lisette Platjouw gingen de kinderburgemeesters vervolgens aan de slag met het maken van een actieplan over wat allemaal gedaan kan worden om kinderen van vluchtelingen zich sneller thuis en veilig te laten voelen in Nederland.

Rond drie uur werd de eerste kinderburgermeestersdag afgesloten met de overhandiging van het actieplan aan burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Gertjan van der Hoeven. Het laatste wordt was aan de Aalsmeerse kinderburgemeester Sophie van Raaphorst, die overigens de hele dag assistentie had gekregen van de vorige eerste Aalsmeerse kinderburgemeester, Vince Boom. Alle kinderburgemeesters nemen het actieplan mee terug naar hun gemeenten en gaan het plan ook aan hun burgemeesters aanbieden.

De eerste kinderburgemeestersdag heeft aandacht gekregen van het Jeugdjournaal dezelfde avond. Niet gezien? Zeker even gaan kijken. ‘Onze’ Sophie en Vince hebben het prima gedaan! De wens om jaarlijks in een andere gemeente een kinderburgemeestersdag te organiseren, gaat waarschijnlijk uitkomen. De gemeente Heusden heeft al belangstelling getoond. Kortom, in alle opzichten een heel geslaagde dag!

Foto: Alle 27 kinderburgemeesters op de trap van het gemeentehuis. Zoek ‘onze’ Sophie van Raaphorst en Vince Boom… Foto: www.kicksfotos.nl