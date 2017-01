Gerrit Jansen 40 jaar bij Con Amore

Aalsmeer – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van mannenkoor Con Amore afgelopen zaterdag 7 januari is Gerrit Jansen in het zonnetje gezet. De voorzitter haalde tijdens zijn nieuwjaarsspeech de jubilaris naar voren. Veertig jaar is hij lid van Con Amore. Circa 1.600 repetitieavonden heeft hij bijgewoond en daarbij nog zo’n 500 optredens. Voor Gerrit komen daar ook nog vele uren bestuurswerk en ziekenbezoek per week bij.

Gerrit is een trouw lid en nu, ondanks zijn handicap en met hulp van koorleden, zingt hij weer zijn partijtje mee bij de bassen. De jubilaris kwam als jongeman in 1977 bij het koor. Con Amore had toen zo’n 80 leden. Gerrit heeft de groei meegemaakt tot ruim 110 mannen. Vele hoogte en ook wel wat mindere punten meegemaakt. Er zou er een boek over geschreven kunnen worden, maar de heren en Gerrit houden het maar bij zingen.

Zingen in een heel klein kerkje, maar ook in grote kathedralen. Van alles heeft hij meegemaakt als koor- en bestuurslid van Aalsmeers Mannenkoor Con Amore. Uit handen van de voorzitter kreeg Gerrit de gouden Con Amore speld, een oorkonde, een cadeaubon en een bloemetje voor zijn Lidia die in alles ook een trouw supporter van Con Amore is.