Gerda Appelboom wint weekend Parijs

Aalsmeer – Weer een geslaagde winactie van Meer Aalsmeer Winkeldorp. In de maand februari ontving iedere klant bij een aankoop in de winkels van het Centrum een lot. De actie leverde bijna 1.800 inleverde loten op waaruit Wilfred Koekkoek van Shoeby Aalsmeer eind februari de winnaar heeft getrokken.

De gelukkige winnares van deze Valentijnsactie is Gerda Appelboom. Zaterdag 4 maart ontving zij een cheque voor het weekend Parijs uit handen van Nelleke van Driel van Lingerie Van der Schilden. Gerda is een trotse inwoonster van het dorp en winkelt er dan ook graag! Zij had meerdere bonnen van zichzelf en haar vriend ingeleverd. Zij is erg blij met de prijs en gaat binnenkort naar D Reizen in de Zijdstraat om een romantische weekend Parijs voor twee personen te boeken. Namens de ondernemers in Meer Aalsmeer Winkeldorp heel veel plezier toegewenst. Voor meer informatie over acties en de winkels in het Centrum: www.meeraalsmeer.nl.

Foto: Gerda Appelboom (links) ontvangt cheque uit handen van Nelleke van Driel van Meer Aalsmeer.