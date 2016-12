Gemeente verwelkomt Syntus in Mijdrecht

Mijdrecht – Op dinsdag 20 december 2016 verwelkomde wethouder Anco Goldhoorn vervoermaatschappij Syntus op het bedrijventerrein Mijdrecht. Janine van Verseveld (accountmanager Syntus): “De gemeente De Ronde Venen reageerde zeer snel op ons verzoek om mee te denken over een goede locatie voor onze busstalling. Hun advies en adequate handelen zorgde ervoor dat we bewust voor deze gemeente kozen om onze 24 bussen te stallen en een wasplaats voor de bussen en verblijfsruimte voor de chauffeurs te realiseren.”

Syntus in de provincie Utrecht

Met de start van Syntus Utrecht in de provincie Utrecht verandert ook de dienstregeling. Syntus biedt vanaf 11 december 2016 meer en beter openbaar vervoer. Met de interactieve reisplanner op www.syntusutrecht.nl kunnen reizigers een begrijpelijk en actueel overzicht krijgen van hun reismogelijkheden. Syntus is een 100% dochteronderneming van de wereldwijde mobiliteitsonderneming Keolis.

Meer hierover in de Nieuwe Meerbode van woensdag 21 december