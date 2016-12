Gemeente verkoopt gebouw Weidesticht

Mijdrecht – In Weidesticht aan de Croonstadtlaan 102 in Mijdrecht worden appartementen gebouwd. De vraag naar koopappartementen in de gemeente De Ronde Venen is weer toegenomen. Ten opzichte van 2012 is de vraag meer dan verdubbeld. De gemeente verkoopt het gebouw Weidesticht aan projectontwikkelaar ACCRE B.V. uit Vinkeveen. Zij realiseren acht koopappartementen in het gebouw. Op dinsdag 13 december 2016 hebben wethouder David Moolenburgh en Daan Versteeg van ACRRE BV de koopovereenkomst getekend.

David Moolenburgh: “Met de verkoop van het gebouw Weidesticht. willen we tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan koopappartementen.” Naast een toenemende vraag naar appartementen is ook te zien dat de verkooptijd korter is. Daan Versteeg: “Het voormalige kruisgebouw tegenover het gemeentehuis wordt op een duurzame manier omgevormd tot acht koopappartementen. Het gebouw krijgt een stijlvolle uitstraling en de appartementen liggen op een fantastische plek in het centrum van Mijdrecht. We verwachten dat de verkoop snel zal gaan.”

Het project heeft de toepasselijke naam ‘Stadt en Vaart’ gekregen. De appartementen variëren in grootte van 66 tot 177 m2 inclusief ruim balkon of terras, twee eigen parkeerplaatsen en berging. De vanaf prijs is 232.500 euro vrij op naam. . Meer informatie over het project is te vinden op www.stadtenvaart.nl of via www.facebook.com/stadtenvaart.